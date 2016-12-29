Вчені розробили батарейку, що працює на метаболізмі бактерій

Батарея буде працювати до тих пір, поки в ній будуть живі бактерії.

Джерелом енергії для батарейки виступає метаболізм бактерій 4pda.ru

Вчені з Бингемтонского університету представили незвичайну батарейку , джерелом енергії якого є бактерії. За словами дослідників, подібні батареї відрізняються простотою збірки, а матеріали для їхнього виготовлення можна знайти у будь-якому куточку Землі.

Для того, щоб створити батарею, яка працює на метаболізм мікроорганізмів, вчені використали звичайний папір для хроматографії, на який нанесли нітрат срібла, а потім все це покрили воском. На зворотному боці паперу був створений резервуар з полімеру, всередину якого заливалася рідина з бактеріями. Потім аркуш паперу складався, і коли його поверхні стикалися, за рахунок метаболізму бактерій починала вироблятися енергія. Потужність такої батареї безпосередньо залежить від кількості шарів паперу. В рамках лабораторних експериментів вченим вдалося досягти потужності в 31,51 мкВт за допомогою шести батарей, складених втричі, і 44,85 мкВт - при шести шарах.

Така батарея буде працювати до тих пір, поки будуть живі бактерії, що входять до неї. Разом з тим, дослідники відзначають, що такої потужності батареї недостатньо для харчування звичайних пристроїв, зокрема, смартфонів. Разом з тим, вона може бути використана в медицині для того, щоб живити сенсор, які відстежує зміну рівня цукру в крові пацієнтів, хворих на діабет.

Раніше повідомлялося про те, що розроблено пристрій, що дозволяє заряджати смартфон за допомогою звичайних батарейок.