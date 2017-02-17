Вчені розповіли про найбільш вірогідну причину загибелі цивілізації ацтеків

Причиною загибелі древньої цивілізації став сальмонельоз.
Іспанці завезли на континент бактерію Salmonella enterica, ДНК якої була виявлено у шлунку одного з місцевих жителів, який загинув під час епідемії 1540-х років. Крім того, дослідники проаналізували ДНК з зубів 29 ацтеків і в 25 випадках виявили зв'язок з бактерією. На думку дослідників, це свідчить про те, що саме сальмонельоз став причиною зникнення цивілізації ацтеків. Всього ж від захворювання померло близько 80% населення ацтеків.
Варто відзначити, що на момент прибуття на територію сучасної Мексики конкістадора Ернандо Кортеса ацтекська цивілізація включала в себе 25 мільйонів чоловік.
Раніше дослідники встановили, що ацтеки з'їдали іспанців, що приїхали завоювати їх . Історики проводили розкопки поселення ацтеків і дружніх їм племен, що знаходиться на схід від Мехіко. У ньому вчені виявили рештки 15 іспанців, а також їхніх союзників — 45 кубинців африканського й індійського походження, жінок, дітей і 350 інших осіб, включаючи майя, що погодилися на співпрацю з конкістадорами. Усього вчені нарахували близько 550 осіб.DT.UA