Вчені розповіли про найбільш вірогідну причину загибелі цивілізації ацтеків

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Причиною загибелі древньої цивілізації став сальмонельоз.

Ацтеки могли померти від сальмонельозу

Вчені заявили про те, що загибель цивілізації ацтеків була пов'язана з прибуттям на континент європейців. Разом з тим, на думку вчених, причиною загибелі великої цивілізації стали не військові дії, а бактерії, які викликають сальмонельоз, завезені з Європи. Висновки вчених були опубліковані на сайті bioRxiv.

Іспанці завезли на континент бактерію Salmonella enterica, ДНК якої була виявлено у шлунку одного з місцевих жителів, який загинув під час епідемії 1540-х років. Крім того, дослідники проаналізували ДНК з зубів 29 ацтеків і в 25 випадках виявили зв'язок з бактерією. На думку дослідників, це свідчить про те, що саме сальмонельоз став причиною зникнення цивілізації ацтеків. Всього ж від захворювання померло близько 80% населення ацтеків.

Варто відзначити, що на момент прибуття на територію сучасної Мексики конкістадора Ернандо Кортеса ацтекська цивілізація включала в себе 25 мільйонів чоловік.

Раніше дослідники встановили, що ацтеки з'їдали іспанців, що приїхали завоювати їх . Історики проводили розкопки поселення ацтеків і дружніх їм племен, що знаходиться на схід від Мехіко. У ньому вчені виявили рештки 15 іспанців, а також їхніх союзників — 45 кубинців африканського й індійського походження, жінок, дітей і 350 інших осіб, включаючи майя, що погодилися на співпрацю з конкістадорами. Усього вчені нарахували близько 550 осіб.