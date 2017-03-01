Вчені розкрили зв'язок між раком і ожирінням

Ожиріння підвищує ризик розвитку дев'яти форм раку.

Ожиріння підвищує ризик розвитку дев'яти форм раку Lenta.ru

Вчені представили нові свідчення того, що ожиріння підвищує ризик розвитку відразу дев'яти форм раку , в тому числі і раку грудей. Висновки дослідників опубліковані в журналі BMJ.

У ході дослідження вчені проаналізували експериментальні дані понад 200 робіт, автори яких вивчали або наслідки розвитку ожиріння, або ймовірність розвитку різних форм раку. В більшості випадків вчені не знайшли зв'язків між раком і ожирінням, проте в 13% досліджень, пов'язаних з розвитком дев'яти форм раку, вони все ж таки існували. Всі ці пухлини були пов'язані або з роботою травної системи, такі як рак прямої кишки, шлунку, стравоходу і товстої кишки, або були пов'язані з гормональними порушеннями – рак нирок, підшлункової залози, молочних залоз, тіла матки, а також рак крові.

Ймовірність розвитку всіх цих видів раку зростала по мірі зростання зайвих кілограмів, але різні види раку реагували на підвищення маси тіла неоднаково. Наприклад, для раку прямої кишки ймовірність його розвитку була майже однаковою для всіх рівнів ожиріння, а для раку підшлункової залози вона підвищувалася на 50% на кожні 5 кілограмів зайвої ваги.

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