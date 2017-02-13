Вчені розкрили таємницю загадкових очей кальмарів

Очі кальмарів виконують різні функції.

Очі кальмарів виконують різні функції

заявили про те, що деякі кальмари володіють дивними очима різних розмірів і кольорів через те, що вони призначені для різних речей: спостереження за "звичайним" світлом і біолюмісцентним світінням мешканців глибин. Висновки вчених були опубліковані в журналі Philosophical Transactions B.

Однією з особливостей кальмарів є те, що вони мають украй різнорідні очі – одне око у них зазвичай буває гіпертрофованим, а друге – має рудиментарний характер і часто буває забарвленим в інший колір.

Для того щоб зрозуміти причини такого стану речей, вчені здійснили кілька десятків занурень в затоці Монтерей біля берегів Каліфорнії, де живе один з таких видів молюсків – Histioteuthis heteropsis, і проаналізували сотні таких записів, зроблених у минулому. Записуючи на камеру те, як переміщалися ці молюски у воді, полюючи на здобич або рятуючись від більш великих хижаків, вчені сподівалися зрозуміти, чому їхні очі відрізняються розмірами.

Виявилося, що це відбувається з тієї причини, що обидва ока вирішують різні завдання – більш велике око завжди дивиться "вгору", у бік Сонця та інших наземних джерел світла, а менше - дивиться вниз і стежить за світінням інших організмів на глибинах, куди "звичайне" світло не проникає.

Це призводить до того, що кальмари плавають незвичайним способом: їхня голова опущена вниз, а хвіст піднятий вгору таким чином, щоб тіло кальмара знаходилося в горизонтальному положенні. У такій позі велике око завжди спрямоване вгору, а менше – постійно дивиться вниз. Збільшення розмірів меншого ока, як показали розрахунки вчених, не роблять його більш чутливим до спалахів світла, породжених сяйвом світяться органів інших тварин, через що їхны розміри зменшилися до мінімально можливих.

Раніше повідомлялося про те, що на півночі Аляски вчені знайшли останки динозавра, який жив приблизно 70 млн років тому, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл".