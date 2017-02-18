Вчені припустили початок формування кілець навколо Марса

Уламки супутників Марса вже могли почати формувати кільця навколо планети.
Припущення про те, що кам'яні уламки, які були відокремлені від Фобоса і Деймоса, кружляють навколо Марса, дослідники висловлювали вже давно. Разом з тим, до цього часу їм не вдавалося знайти жодних доказів існування кілець біля планети.
У 2013 році до Марса прибув апарат MAVEN, який помітив хмару пилу навколо планети. Тоді команді апарату не вдалося встановити, наскільки великими були частинки пилу, крім того, вони були розподілені рівномірно, а не утворювали кільця, тому дослідники припустили, що вони були занесені з міжпланетного простору.
Тепер же дослідники провели новий аналіз і встановили, що Марс оточений протокільцями, частина яких утворена з речовини супутників планети. Зокрема, вченим вдалося встановити, що велика частина пилу, яка заноситься до Марса метеоритами, летить у космос, тоді як гравітація планети збирає великі частинки в якусь подобу кілець. Близько 0,6% цієї речовини становить матеріал Фобоса і Деймоса.
Поки планетологи не виявили жодних ознак того, що фрагменти Фобоса або Деймоса шикуються в протокільця. Проте цю теорію підтверджує факт нестабільності орбіти Фобоса. З кожним витком гравітація Марса все більше притягує супутник і в найближчі 20-70 мільйонів років зіб'є його з орбіти. Однак якщо Фобос продовжить втрачати речовину в результаті метеоритних бомбардувань, до моменту, коли тяжіння Марса візьме верх, Фобоса залишиться набагато менше.
Вчені з NASA підрахували, що Фобосу залишилося "жити" від 30 до 50 млн років. Фобос знаходиться ближче до Марса, ніж будь-який інший супутник до своєї планеті в Сонячній системі: орбіта Фобоса пролягає в 6000 км від поверхні Марса.DT.UA