Вчені припустили початок формування кілець навколо Марса

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Уламки супутників Марса вже могли почати формувати кільця навколо планети.

Через кілька мільйонів років навколо Марса можуть бути утворені кільця

За кілька мільйонів років один із супутників Марса,може бути розірваний на шматки, в результаті чого його уламки утворять кільце навколо планети. Разом з тим, тепер вчені припустили, що невеликі частини двох супутників Марса вже на даний момент можуть обертатися навколо планети, що означає, що процес формування кілець вже почався, повідомляє New Scientist.

Припущення про те, що кам'яні уламки, які були відокремлені від Фобоса і Деймоса, кружляють навколо Марса, дослідники висловлювали вже давно. Разом з тим, до цього часу їм не вдавалося знайти жодних доказів існування кілець біля планети.

У 2013 році до Марса прибув апарат MAVEN, який помітив хмару пилу навколо планети. Тоді команді апарату не вдалося встановити, наскільки великими були частинки пилу, крім того, вони були розподілені рівномірно, а не утворювали кільця, тому дослідники припустили, що вони були занесені з міжпланетного простору.

Тепер же дослідники провели новий аналіз і встановили, що Марс оточений протокільцями, частина яких утворена з речовини супутників планети. Зокрема, вченим вдалося встановити, що велика частина пилу, яка заноситься до Марса метеоритами, летить у космос, тоді як гравітація планети збирає великі частинки в якусь подобу кілець. Близько 0,6% цієї речовини становить матеріал Фобоса і Деймоса.

Поки планетологи не виявили жодних ознак того, що фрагменти Фобоса або Деймоса шикуються в протокільця. Проте цю теорію підтверджує факт нестабільності орбіти Фобоса. З кожним витком гравітація Марса все більше притягує супутник і в найближчі 20-70 мільйонів років зіб'є його з орбіти. Однак якщо Фобос продовжить втрачати речовину в результаті метеоритних бомбардувань, до моменту, коли тяжіння Марса візьме верх, Фобоса залишиться набагато менше.

Вчені з NASA підрахували, що Фобосу залишилося "жити" від 30 до 50 млн років. Фобос знаходиться ближче до Марса, ніж будь-який інший супутник до своєї планеті в Сонячній системі: орбіта Фобоса пролягає в 6000 км від поверхні Марса.