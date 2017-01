Вчені пов'язали вимирання динозаврів з інкубацією яєць

Інкубація яєць динозаврів тривала від трьох до шести місяців.

Вчені заявили про те, що вимирання динозаврів було пов'язано з довгим періодом інкубації яєць. Висновки дослідників опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Інкубація яєць є одним з найменш вивчених періодів життя динозаврів. За аналогією з птахами, дослідники припускали, що середній період інкубації яєць у динозаврів міг обчислюватися днями. Так, у страусів цей процес триває 45 днів.

У ході нового дослідження вчені вивчили експонати музею природної історії в Нью-Йорку. Всього дослідники вивчили рештки двох ембріонів — протоцератопса і гіпакрозавра. За допомогою поляризаційного мікроскопа вчені проаналізували ростові лінії зубів ембріонів. Потім на підставі знімків комп'ютерної томографії (КТ) вони побудували модель для оцінки темпів зростання зразків. Результати показали, що інкубація яєць динозаврів могла тривати від трьох (як у протоцератопса) до шести (як у гіпакрозавра) місяців.

На думку дослідників, такий тривалий розвиток ембріонів міг зіграти роль у вимиранні цих тварин. Якщо період інкубації у динозаврів був порівнянний з показником сучасних рептилій, після катастрофи вони не мали можливості своєчасно відновити популяцію. Низький темп відтворення, у свою чергу, призвів до їхнього природного зникнення.

Раніше повідомлялося про те, що вчені представили нову версію загибелі динозаврів. На думку вчених, падіння астероїда на мексиканському півострові Юкатан спричинило масштабні виверження вулканів на території сучасної Індії. Значна кількість вуглекислоти і сірководню в результаті даних вивержень потрапили в атмосферу і світовий океан, що призвело до справді глобальної катастрофи.