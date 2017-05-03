Вчені передбачили час і місце руйнівного землетрусу

Потужний землетрус може статися біля столиці Чилі.

У Чилі може статися потужний землетрус dnevnik.hr

Сейсмологи з Франції та Чилі змогли спрогнозувати, який регіон в найближчі десятиліття зазнає один з найбільш руйнівних землетрусів . На думку дослідників, найсильніший землетрус відбудеться районі столиці Чилі Сантьяго. Висновки вчених були опубліковані в журналі Earth and Planetary Science Letters.

Причиною землетрус є занурення океанічної плити Наска під Південно-Американську плиту. На даний момент цей процес відбувається зі швидкістю близько восьми сантиметрів на рік, але в районі Сантьяго він гальмується через тертя між літосферними плитами. Таким чином, виходить відставання в глибині занурення океанічної кори під континентальну на 4,5 метра, що і компенсується кожні сімдесят років у результаті найсильніших землетрусів.



Незважаючи на те, що область поширення торкнеться столиці Чилі, епіцентр землетрусу прийдеться на місто Вальпараїсо, розташоване в ста кілометрах від Сантьяго.

Ймовірність виникнення землетрусу в цьому році науковці оцінюють приблизно у 3%, але з часом ризики будуть зростати.

Раніше вчені прийшли до висновку про те, що найглибші землетруси можуть виявитися сезонними явищами. За словами вчених, сезонна тенденція не спостерігається для дрібних землетрусів або невеликих поштовхів. Сезонними є землетруси магнітудою вище 7 балів і ті, що відбуваються на глибині понад 500 кілометрів. Причину такої поведінки землетрусів вчені пояснити не можуть.