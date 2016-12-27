Вчені назвали жир головною причиною появи смертельних ракових пухлин

Жир бере участь у формуванні нових лімфатичних судин.

Жир сприяє формуванню метастази ракової пухлини Lenta.ru

Бельгійські вчені визначили механізм формування метастаз ракової пухлини . Ключову роль відіграє жир, який бере участь у формуванні нових лімфатичних судин, по яких злоякісні клітини проникають в інші тканини та органи. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature.

Метастази є головною причиною смерті ракових хворих. Для того, щоб ракові клітини могли поширюватися на здорові тканини, їм потрібні вже існуючі або нові канали, наприклад, лімфатичні судини, які перетворюються з кровоносних. Тепер же вчені встановили, що для цієї трансформації необхідно використання жирових відкладень в клітинах. З них утворюються молекули, які, у свою чергу, впливають на фактори, що регулюють активність певних генів.

На думку вчених, нові лікарські препарати можуть запобігти утилізації жирів і зростанню нових лімфатичних судин, що є важливим кроком у розробці методів придушення метастазування.

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