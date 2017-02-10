Вчені назвали здатну пережити апокаліпсис тварину

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Морські губки пережили ордовицьку кризу без зниження видового різноманіття.

Губки пережили ордовиьку кризу майже без зниження видового різноманіття

Вчені заявили про те, що морські губки є тваринами, найбільш пристосованими до того, щоб пережити апокаліпсис. Губки змогли пережити ордовицьку кризу майже без зниження видового різноманіття, повідомляє EurekAlert!.

Ордовицька криза сталася близько 445 мільйонів років тому і привела до вимирання 85% видів тварин. Криза була пов'язана з різким льодовиковим періодом і різким потеплінням, що послідувало за ним, яке змінило хімічний склад океану і циркуляцію води.

Тепер же дослідники виявили м'які тканини і скелети понад 100 видів губок, які жили майже відразу після ордовицької кризи. Крім того, вчені виявили рештки одного виду молюсків і морського скорпіона.

На думку дослідників, губки пережили кризу майже без зниження видового різноманіття завдяки високій пристосованості до перепадів температур і зменшення вмісту кисню. Крім того, криза призвела до збільшення їхньої кормової бази.

Раніше повідомлялося про те, що на півночі Аляски вчені знайшли останки динозавра, який жив приблизно 70 млн років тому, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл".