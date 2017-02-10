Вчені назвали здатну пережити апокаліпсис тварину

Морські губки пережили ордовицьку кризу без зниження видового різноманіття.
Ордовицька криза сталася близько 445 мільйонів років тому і привела до вимирання 85% видів тварин. Криза була пов'язана з різким льодовиковим періодом і різким потеплінням, що послідувало за ним, яке змінило хімічний склад океану і циркуляцію води.
Тепер же дослідники виявили м'які тканини і скелети понад 100 видів губок, які жили майже відразу після ордовицької кризи. Крім того, вчені виявили рештки одного виду молюсків і морського скорпіона.
На думку дослідників, губки пережили кризу майже без зниження видового різноманіття завдяки високій пристосованості до перепадів температур і зменшення вмісту кисню. Крім того, криза призвела до збільшення їхньої кормової бази.
Раніше повідомлялося про те, що на півночі Аляски вчені знайшли останки динозавра, який жив приблизно 70 млн років тому, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл".DT.UA