Вчені назвали вік Місяця

Супутник Землі з'явився 4,51 мільярда років тому.
У ході дослідження вчені досліджували матеріал циркон, який був доставлений з Місяця у 1971 році після повернення місії "Аполлон-14" на Землю.
Раніше дослідники вже заявили про те, що Місяць утворився в результаті "лобового" зіткнення молодої Землі з Теєю. Нове ж дослідження допомогло встановити, що супутник планети з'явився "всього" через 60 мільйонів років після народження Сонячної системи. Ця інформація допоможе астрономам, які займаються вивченням ранньої Сонячної системи і еволюції Землі.
На думку дослідників, спочатку Місяць був покритий магмою, яка потім затверділа і утворила мантію супутника.
Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.DT.UA