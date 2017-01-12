Вчені назвали вік Місяця

Супутник Землі з'явився 4,51 мільярда років тому.

Місяць з'явився 4,51 мільярда років тому

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, заявили про те, що Місяць з'явився 4,51 мільярда років тому, тобто на 40-140 мільйонів років раніше, ніж вважалося до цього, повідомляється на сайті університету

У ході дослідження вчені досліджували матеріал циркон, який був доставлений з Місяця у 1971 році після повернення місії "Аполлон-14" на Землю.

Раніше дослідники вже заявили про те, що Місяць утворився в результаті "лобового" зіткнення молодої Землі з Теєю. Нове ж дослідження допомогло встановити, що супутник планети з'явився "всього" через 60 мільйонів років після народження Сонячної системи. Ця інформація допоможе астрономам, які займаються вивченням ранньої Сонячної системи і еволюції Землі.

На думку дослідників, спочатку Місяць був покритий магмою, яка потім затверділа і утворила мантію супутника.

Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.