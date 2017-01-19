Вчені назвали причини перетворення покритої лісами Сахари на пустелю

Посуха виникла через кліматичні зміни в Північній півкулі.

Сахара стала пустелею через зміни клімату в Північній півкулі

з Арізонського університету встановили причини, за якими Сахара перетворилася з покритої лісами савани на пустелю. На думку дослідників, посуха виникла через кліматичні зміни в Північній півкулі і поширення пустельних територій. Висновки вчених були опубліковані в журналі Science Advances.

"Зеленою Сахарою" називається період приблизно від 11 до п'яти тисяч років тому, коли в Північній Африці панував вологий клімат. Тоді на цій території проживали племена, які займалися полюванням і збиральництвом. Близько восьми тисяч років тому люди почали покидати Чахара, хоча вона стала пустелею набагато пізніше. На думку дослідників, це могло бути пов'язано з сильною і тривалою посухою. Разом з тим, докази, що підтверджують цю теорію, у вчених були відсутні.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники вивчили морські відкладення, зібрані біля берегів Західної Африки. Ці осадові утворення містили віск, який покривав листя рослин, які виростали в період "Зеленої Сахари" і потім був змитий в океан.



Оскільки хімічний склад воску залежить від вологості клімату, вчені змогли простежити за змінами в атмосферних опадах за останні 25 тисяч років. Так, дощі в Сахарі були в 10 разів інтенсивніші, ніж в даний час. Однак близько восьми тисяч років тому настав посушливий період, в результаті чого люди почали покидати Сахару. Причинами такої зміни вчені називають глобальне похолодання клімату північних широт, назване коливанням Мезокко. Хоча воно тривало кілька сотень років, зменшення рослинного покриву і поширення пустельних територій збільшили тривалість посухи до тисячі років.

На думку вчених, коливання Мезокко виникло через зменшення льодовикового покриву в Північній Америці і спуску холодної прісної води з озера Агасис та інших прильодовикових озер в океан. Це призвело до скорочення надходження теплих вод з низьких широт Атлантики у високі і похолодання в Північній півкулі.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.