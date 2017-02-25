Вчені навчили штучний інтелект плагіату програмного коду

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Штучний інтелект допоможе людям, які не знають жодної мови програмування.

Штучний інтелект може написати необхідну програму

Вчені з Кембриджу та фахівці з Microsoft розробили штучний інтелект, який здатний писати програми, запозичуючи код, повідомляє New Scientist

Програма отримала назву DeepCoder. За словами розробників, вона дозволить створювати програми людям, які не знають жодної мови програмування. Передбачається, що користувачі зможуть просто словами описати, яку програму вони хочуть отримати, а DeepCoder складе її сам.

Штучний інтелект використовує підхід, який отримав назву програмний синтез: він підбирає частини вже існуючого коду і складає їх таким чином, щоб отримати бажаний результат. Для того, щоб зрозуміти, який фрагмент коду потрібен для створення тієї чи іншої програми, DeepCoder порівнює вхідні і вихідні дані.

Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання в набір ключових слів.