Вчені навчили нейромережу омолоджувати обличчя людей на фотографіях

У 80% випадків люди залишаються впізнаваними на портретах.

Нейромережу навчили омолоджувати обличчя на фотографіях 4pda.ru

Французькі вчені створили нейромережу, здатну реалістично змінювати вік людини на фотографіях. Про результати своєї роботи дослідники повідомили на сайті ArXiv.org.

Дослідники використовували змагальну модель (generative adversarial networks). Вона поєднує в собі генеративну і розрізняючу системи, які змагаються одна з одною. "Генератор" намагається обдурити розрізнячий компонент, створюючи такі зразки, які його "суперник" не зможе відрізнити від справжніх, еталонних зразків. У підсумку змагаються дві системи: одна вчиться робити якісні "підробки", а інша — їх розпізнавати, що і дозволяє отримати на виході хороший результат.

У ході навчання нейромережі дослідники використали п'ять тисяч фотографій людей різних вікових груп: від 0 до 18, від 19 до 29 років, від 30 до 39, від 40 до 49, від 50 до 59, і від 60 і старше. На всіх зображеннях стояли мітки, так що система могла визначити, які зміни рис обличчя пов'язані з тим чи іншим періодом життя.

Потім роботу програми перевірили на 10 тисячах фотографію. Тестування показало, що у 80% випадків обличчя людей залишалися впізнаваними після змін.

Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання в набір ключових слів.