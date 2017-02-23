Вчені навчили нейромережу омолоджувати обличчя людей на фотографіях

У 80% випадків люди залишаються впізнаваними на портретах.
Дослідники використовували змагальну модель (generative adversarial networks). Вона поєднує в собі генеративну і розрізняючу системи, які змагаються одна з одною. "Генератор" намагається обдурити розрізнячий компонент, створюючи такі зразки, які його "суперник" не зможе відрізнити від справжніх, еталонних зразків. У підсумку змагаються дві системи: одна вчиться робити якісні "підробки", а інша — їх розпізнавати, що і дозволяє отримати на виході хороший результат.
У ході навчання нейромережі дослідники використали п'ять тисяч фотографій людей різних вікових груп: від 0 до 18, від 19 до 29 років, від 30 до 39, від 40 до 49, від 50 до 59, і від 60 і старше. На всіх зображеннях стояли мітки, так що система могла визначити, які зміни рис обличчя пов'язані з тим чи іншим періодом життя.
Потім роботу програми перевірили на 10 тисячах фотографію. Тестування показало, що у 80% випадків обличчя людей залишалися впізнаваними після змін.
Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект зрівнявся в тесті IQ з чотирирічними дітьми. Автори використали тест WPPSI третього видання, який застосовується для дітей віком від 2,5 до 7 років. Щоб адаптувати видання для комп'ютерної програми, вчені використовували додаткові модулі, що переводять текстовий питання в набір ключових слів.N+1