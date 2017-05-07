Вчені навчили графен видавати звуки

Динамік з графену буде видавати звуки за допомогою тепла, а не вібрацій.
Новий динамік з графена являє собою чіп розміром з ніготь великого пальця. Всередині пристрою розташовується динамік, підсилювач і еквалайзер.
Динамік працює за допомогою термоакустики, яка перетворює тепло на звук. На думку дослідників, пристрій може створити "багату звукову палітру", ретельно контролюючи, як і де електрика протікає через графен. Цикли нагрівання і охолодження також дозволяють динаміку змішувати, посилювати і зрівнювати декілька звукових частот одночасно, що може підвищити його вихідну потужність, створюючи звуки в ультразвуковому діапазоні.
Раніше вченим вдалося створити матеріал, який отримує властивості надпровідника вже при температурах, які можна знайти в найбільш холодних районах Арктики.Naked Science