Вчені навчили графен видавати звуки

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Динамік з графену буде видавати звуки за допомогою тепла, а не вібрацій.

Дослідники створили динамік з графену Naked Science

Вчені з Університету Ексетера розробили динамік, який не потребує механічної вібрації. В основі його роботи лежить графен , який при нагріванні і охолодженні створює звукові хвилі. Про свою розробку дослідники повідомили в журналі Scientific Reports.

Новий динамік з графена являє собою чіп розміром з ніготь великого пальця. Всередині пристрою розташовується динамік, підсилювач і еквалайзер.

Динамік працює за допомогою термоакустики, яка перетворює тепло на звук. На думку дослідників, пристрій може створити "багату звукову палітру", ретельно контролюючи, як і де електрика протікає через графен. Цикли нагрівання і охолодження також дозволяють динаміку змішувати, посилювати і зрівнювати декілька звукових частот одночасно, що може підвищити його вихідну потужність, створюючи звуки в ультразвуковому діапазоні.

Раніше вченим вдалося створити матеріал, який отримує властивості надпровідника вже при температурах, які можна знайти в найбільш холодних районах Арктики.