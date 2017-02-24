Вчені навчили джмелів грати у футбол

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Навчені особини здатні демонструвати навички іншим мешканцям колонії.

За закочування кульки в лунку джмелі отримували винагороду

Вчені з Лондонського університету королеви Марії навчили джмелів заробляти солодкий сироп грою в м'яч. Про результати своєї роботи дослідники повідомили в журналі Science.

"Наша робота – це останній цвях у труну уявлень про те, ніби гнучкість поведінки і навчання комах обмежуються невеликими розмірами їх мозку", заявив провідний автор роботи Ларс Читтки.

Мозок джмелів містить всього близько мільйона нейрона порівняно зі 100 мільйонами в мозку людини. Разом з тим, виявилося, що і цього обсягу достатньо для реалізації складних форм поведінки і навчання. Зокрема, тепер дослідникам вдалося навчити джмелів маніпулювати кулькою, граючи у футбол і отримуючи нагороду за кожен гол.

Поміщених на "полі" джмелям необхідно було помістити кульку в лунку по центру. Вчені навчали їх, демонструючи "техніку гри" за допомогою палички, пофарбованої схожими на джмелині жовто-чорними смужками, а кожну вдалу спробу комахи винагороджували порцією солодкого сиропу. Досить було навчити лише декількох особин – і вони демонстрували ці навички іншим жителям своєї колонії, а вже незабаром всі могли "заробляти" їжу "професійною" грою в футбол.

Раніше вчені заявили про те, що фізичні зрушення і зміни у поведінці бджіл супроводжуються відчуттями щастя і печалі.