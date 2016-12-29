Вчені діагностували хворобу Альцгеймера у художників за їхніми картинами

Дослідники проаналізували полотна Далі, Пікассо, Моне та інших.

Хворобу Альцгеймера можна діагностувати за малюнками

Психологи з Ліверпульського університету заявили про те, що за картинами можна виявити перші ознаки недоумства у художників, які їх написали. Висновки вчених були опубліковані в журналі Neuropsychology.

У ході дослідження вчені проаналізували понад дві тисячі полотен відомих художників, серед яких Сальвадор Далі, Пабло Пікассо, Клод Моне та інші. Аналіз показав, що розвиток хвороби Альцгеймера можна простежити за змінами в образотворчій техніці.

При цьому, вчені використовували фрактальний аналіз — математичний метод, що виявляє самоподібні множини, де об'єкт збігається з частиною себе самого, як у математиці, так і в природі. Фрактальними можуть бути гілки дерев, хмари, а також мозкові хвилі і серцеві скорочення. Це поширюється і на картини — у тих художників, у яких були діагностовані неврологічні розлади, кількість об'єктів з фрактальними властивостями на картинах неухильно знижувалася.

На думку дослідників, їхні висновки допоможуть проводити дослідження старечої деменції в нових напрямках.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили випадки зараження хворобою Альгеймера. Хвороба була занесена в організм разом з гормонами росту людини. Таким чином розслідування встановило, що медичні процедури можуть бути джерелом зараження смертельною хворобою, яка до цього вважалася незаразною.