Вчені датували освоєння Північної Америки

Первісні люди населяли Берингію ще під час останнього льодовикового максимуму.

Дослідники вивчили кістки давніх ссавців Naked Science

Вчені заявили про те, що первісні люди населяли Берингію ще під час останнього льодовикового максимуму – 20 тисяч років тому. Про результати роботи дослідників повідомляється в журналі PLoS ONE.

Берингія – область, яка зв'язує північно-східну Азію і північно-західну Америку. В доісторичні часи до Берингії відносився також Берингов перешийок, який через циклічні змін рівня моря регулярно ховався під водою.

Період освоєння Північної Америки залишався загадкою для вчених. Раніше вже було встановлено, що перші люди могли проникнути на континент від 47 тисяч до 15 тисяч років тому. Тепер же дослідники вивчили 36 кісток ссавців з Канадського історичного музею.

Зразки були знайдені у двох Печерах Блуфіш у 1977-1978 роках і в новій роботі аналізувалися за допомогою методів тафономии і радіовуглецевого датування. Результати показали, що виразні сліди людської діяльності присутні на 15 зразках: серія прямих і V-подібних ліній, залишених кам'яними знаряддями для оброблення тварин. Ще на 20 фрагментах автори знайшли ймовірні сліди людської діяльності.

Радіовуглецеве датування показало, що вік цих кісток становить 19 650 ± 13 років. Таким чином, кам'яні знаряддя застосовувалися на території сучасної Канади приблизно у 24 000 році до нашої ери, під час останнього льодовикового максимуму. Після міграції перші поселенці, ймовірно, виявилися ізольовані на 8-9 тисяч років — до наступного приєднання континентів, що відповідає їхній, в тому числі, генетичній ізоляції від своїх предків.

Раніше в цьому році археологи виявили невідомий раніше вид давніх людей. Знайдений вид отримав назву Homo naledi - від слова "зірка" місцевою мовою сесото. Мозок Homo naledi був розміром з великий апельсин, вони мали струнке тіло, плечі, схожі на плечі сучасних мавп, і ноги, які нагадують за будовою ногу сучасної людини. Зріст Homo naledi становив приблизно 150 сантиметрів, а вага – приблизно 45 кілограм.