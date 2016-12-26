В Єрусалимі виявлена найдавніша іменна кам'яна чаша

Чаша була виготовлена приблизно 2100 років тому.

Гравірування на чаші являє собою напис "Гіркан" на івриті

Ізраїльські вчені виявили в Єрусалимі фрагмент кам'яної чаші з гравіюванням, яка була зроблена близько 2100 років тому. Чаша була виявлена ще в 2015 році, але про знахідку заявили тільки зараз, повідомляється на сайті Ізраїльського управління старожитностей.

За словами дослідників, чаша є одним із найдревніших зразків кам'яних ємностей, виявлених на території Ізраїлю. Подібні ємності використовувалися юдеями, оскільки вони вважали, що камінь, на відміну від скла, глини і дерева, не може стати ритуально нечистим.

Чаша була виявлена під час розкопок в руїнах мікви, датованої періодом правління Хасмонеїв. Гравірування на ній являє собою напис "Гіркан" на івриті. Гіркан – поширене ім'я у стародавній Іудеї. Відомо, що так звали двох правителів династії Хасмонеїв. Разом з тим, встановити, кому належала чаша, вченим не вдалося.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.