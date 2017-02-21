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В Університеті Вашингтона запустили курс "Булшит в епоху Big Data"

21 лютого в 10:57

160 місць курсу були зайняті в першу хвилину.

it технологии компьютер информация
В Університеті Вашингтона студентів будуть навчати визначенню фейкових новин
Двоє професорів Університету Вашингтона запустили курс "Визначаємо булшит в епоху Big Data", всі 160 місць на який були зайняті за першу хвилину з моменту відкриття онлайн-реєстрації, повідомляє AIN.

Згідно з навчальним планом, по закінченню курсу студент навчиться відокремлювати фейки від новин і переконливо доводити іншим людям те, чому те чи інше висловлювання є хибним.

Курс покликаний навчити студентів критично мислити. У ньому розглянуть проблеми таких сфер, як Великі дані і машинне навчання, які сьогодні, на думку укладачів, часто використовують для маніпуляції даними. Також в рамках курсу особливу увагу приділять такому явищу, як фейкові новини.

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Курс розбитий на семінари, його вивчення триватиме 10 тижнів. Крім фізичних місць, матеріали курсу будуть доступні на сайті університету.

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Раніше стало відомо, що у німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з фейками. У вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори, німецькі політики висловлюють побоювання, що перед голосуванням в соціальній мережі з'явиться велика кількість недостовірної інформації.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що проблема неправдивих повідомлень складна як в технічному, так і філософському плані. Разом з тим, соціальна мережа не хотіла б ставати "арбітром правди" і перешкоджати бажанням користувачів ділитися новинами.

За матеріалами: AIN
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Теги курс фейк університет
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