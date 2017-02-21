В Університеті Вашингтона запустили курс "Булшит в епоху Big Data"

160 місць курсу були зайняті в першу хвилину.

В Університеті Вашингтона студентів будуть навчати визначенню фейкових новин

Двоє професорів Університету Вашингтона запустили курс "Визначаємо булшит в епоху Big Data", всі 160 місць на який були зайняті за першу хвилину з моменту відкриття онлайн-реєстрації, повідомляє AIN.

Згідно з навчальним планом, по закінченню курсу студент навчиться відокремлювати фейки від новин і переконливо доводити іншим людям те, чому те чи інше висловлювання є хибним.

Курс покликаний навчити студентів критично мислити. У ньому розглянуть проблеми таких сфер, як Великі дані і машинне навчання, які сьогодні, на думку укладачів, часто використовують для маніпуляції даними. Також в рамках курсу особливу увагу приділять такому явищу, як фейкові новини.

Курс розбитий на семінари, його вивчення триватиме 10 тижнів. Крім фізичних місць, матеріали курсу будуть доступні на сайті університету.

Раніше стало відомо, що у німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з фейками. У вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори, німецькі політики висловлюють побоювання, що перед голосуванням в соціальній мережі з'явиться велика кількість недостовірної інформації.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що проблема неправдивих повідомлень складна як в технічному, так і філософському плані. Разом з тим, соціальна мережа не хотіла б ставати "арбітром правди" і перешкоджати бажанням користувачів ділитися новинами.