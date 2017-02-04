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В Іспанії запрацював перший роздрукований на 3D-принтері міст

4 лютого в 00:48

Міст зроблений з розплавленого бетону, залізобетону і поліпропілену.

мост
В Іспанії навчилися виробляти мости з 3D-принтера
В іспанському місті Алькобендас запрацював виготовлений в грудні перший пішохідний міст, роздрукований на промисловому 3D-принтері.

Технологія виробництва дозволила оптимізувати розподіл матеріалів і звести до мінімуму кількість відходів шляхом переробки сировини в процесі виробництва. Мікро-залізобетон використаний тільки там, де це необхідно.

Конструкція створена з повною свободою форм, зберігаючи при цьому пористість і складні традиційні методи будівництва.

Міст довжиною 12 метрів та шириною 1,75 метра складається з восьми частин. Він зроблений з шарів розплавленого бетону, залізобетону і армований термопластичним поліпропіленом.

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Як повідомлялося, в ОАЕ відкрилася перша в світі надрукована в 3D-принтері будівля.

За матеріалами: Designboom
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Теги міст Іспанія виробництво метро бетон Свобода ОАЕ форма сироти будівництво час мати
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