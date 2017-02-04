В Іспанії запрацював перший роздрукований на 3D-принтері міст

Міст зроблений з розплавленого бетону, залізобетону і поліпропілену.
Технологія виробництва дозволила оптимізувати розподіл матеріалів і звести до мінімуму кількість відходів шляхом переробки сировини в процесі виробництва. Мікро-залізобетон використаний тільки там, де це необхідно.
Конструкція створена з повною свободою форм, зберігаючи при цьому пористість і складні традиційні методи будівництва.
Міст довжиною 12 метрів та шириною 1,75 метра складається з восьми частин. Він зроблений з шарів розплавленого бетону, залізобетону і армований термопластичним поліпропіленом.
Як повідомлялося, в ОАЕ відкрилася перша в світі надрукована в 3D-принтері будівля.Designboom