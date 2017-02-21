В Іспанії виявлено місто часів Римської імперії

У місті збереглися вулиці, храми, лазні і вдома.

Археологи виявили місто часів Римської імперії strana.ru

Іспанські археологи виявили давнє місто часів Римської імперії під землею у муніципалітеті Дріебес, повідомляє агентство EFE.

Місто було виявлено за допомогою радара. При цьому, воно збереглося у чудовому стані: в ньому вдалося виявити вулиці, храми, лазні і вдома. Про те, що під землею може перебувати місто, було відомо давно, але доказів його існування до цього моменту не було.

"Завжди говорили: тут щось є, але ми не думали, що таке", — заявив мер Дріебеса Педро Рінкон.

Передбачається, що місто існувало в період між IV століттями до н. е. і II століттям н. е.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.