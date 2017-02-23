В Instagram з'явилася функція створення фотогалерей

В один пост можна прикріпити до 10 фото або відео.

Тепер в Instagram можна створювати фотогалереї

Соціальна мережа Instagram запустила функцію створення фото - і відеогалерей, яка дозволить користувачам додавати кілька фотографій та відео в один пост, повідомляє Ubergizmo.

Нова функція дозволяє об'єднати в одному пості до 10 фото та відео, які потім будуть показані іншим користувачам у вигляді своєрідної "каруселі". При додаванні в свою стрічку нового запису користувачі побачать праворуч спеціальний значок, який дозволить завантажити декілька файлів.

Порядок відображення фотографій користувач може змінювати самостійно.

Раніше повідомлялося про те, що Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам перемикатися між декількома обліковими записами.