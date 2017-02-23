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В Instagram з'явилася функція створення фотогалерей

23 лютого в 12:27

В один пост можна прикріпити до 10 фото або відео.

Instagram
Тепер в Instagram можна створювати фотогалереї
Соціальна мережа Instagram запустила функцію створення фото - і відеогалерей, яка дозволить користувачам додавати кілька фотографій та відео в один пост, повідомляє Ubergizmo.

Нова функція дозволяє об'єднати в одному пості до 10 фото та відео, які потім будуть показані іншим користувачам у вигляді своєрідної "каруселі". При додаванні в свою стрічку нового запису користувачі побачать праворуч спеціальний значок, який дозволить завантажити декілька файлів.

Порядок відображення фотографій користувач може змінювати самостійно.

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Раніше повідомлялося про те, що Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам перемикатися між декількома обліковими записами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги фото користувач відео Instagram
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