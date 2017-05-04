В Антарктиді з'явилася ще одна гігантська тріщина

Нова тріщина розташовується в 10 кілометрах від виявленої в грудні 2016 року.
Нова тріщина була помічена на знімках, зроблених 1 травня. Вона є відгалуженням основного розлому, довжина якого на даний момент становить 160 кілометрів. Дослідники підкреслюють, що з лютого цього року він залишався стабільним, а нова тріщина – перше значна зміна, зафіксована з тих пір.
Разом з тим, вчені припускають, що рано чи пізно льодовик або більша його частина опиниться в океані, а шельф втратить приблизно 10% своєї площі. На думку дослідників, це може статися раніше, ніж передбачалося.
Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".DT.UA