Uber створив сервіс з інформацією про міський трафік

Сервіс дає доступ до даних про два мільярди поїздок, здійснених на машинах компанії.
На думку компанії, дані сервісу повинні допомогти у прийнятті обґрунтованих рішень щодо трансформації міського руху та відстеження ефективності змін. У найближчі місяці доступ до сервісу буде відкритий для всіх.
Одержавши доступ, користувачі зможуть аналізувати трафік по районах, які узгоджуються з їх актуальними географічними межами. Вивчати дані можна в залежності від дня тижня і часу доби. Їх також можна скачати в "сирому" вигляді для використання у власних моделях.
За допомогою сервісу Uber ділиться даними, які дозволяють йому прораховувати час прибуття машини, що є однією з переваг компанії.
Раніше повідомлялося про те, що компанія призупинила випробування своїх безпілотних таксі в Каліфорнії після того, як регулятори штату відкликали у неї реєстрацію на самокеровані автомобілі.AIN