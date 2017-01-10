Uber створив сервіс з інформацією про міський трафік

Сервіс дає доступ до даних про два мільярди поїздок, здійснених на машинах компанії.

Uber буде ділитися інформацією про міський трафік Uber

Uber запустив сервіс Movemen, який дозволяє отримати доступ до даних про більш ніж два мільярди поїздок, здійснених за допомогою машин компанії. Як повідомляє AIN, першими доступ до сервісу отримають міські управлінці та інші особи, відповідальні за планування інфраструктури.

На думку компанії, дані сервісу повинні допомогти у прийнятті обґрунтованих рішень щодо трансформації міського руху та відстеження ефективності змін. У найближчі місяці доступ до сервісу буде відкритий для всіх.

Одержавши доступ, користувачі зможуть аналізувати трафік по районах, які узгоджуються з їх актуальними географічними межами. Вивчати дані можна в залежності від дня тижня і часу доби. Їх також можна скачати в "сирому" вигляді для використання у власних моделях.

За допомогою сервісу Uber ділиться даними, які дозволяють йому прораховувати час прибуття машини, що є однією з переваг компанії.

Раніше повідомлялося про те, що компанія призупинила випробування своїх безпілотних таксі в Каліфорнії після того, як регулятори штату відкликали у неї реєстрацію на самокеровані автомобілі.