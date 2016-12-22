Uber припинила випробування безпілотних таксі в Каліфорнії

Регулятори штату відкликали у компанії реєстрацію на самокеровані автомобілі.

Uber припинив випробування безпілотних таксі Uber

Компанія Über призупинила випробування своїх безпілотних таксі в Каліфорнії після того, як регулятори штату відкликали у неї реєстрацію на самокеровані автомобілі, повідомляє ВВС.

Раніше влада штату вже попереджала компанію про можливий судовий розгляд, якщо вона не отримає дозвіл на проведення таких випробувань. Разом з тим, за твердженням Uber, таксі не є повністю безпілотними, оскільки в них присутній водій, який в разі загрози безпеці візьме керування на себе, а значить, дозвіл на проведення випробувань не потрібно.

"Зараз ми думаємо над тим, де і як ми можемо використовувати ці автомобілі, однак ми на 100% залишаємося вірні Каліфорнії і подвоїмо наші зусилля для вироблення належних федеральних законів", - йдеться в повідомленні компанії.

Інші компанії, зокрема, Google і Tesla, перед початком випробувань отримали відповідні дозволи. Отримання ліцензії зобов'язує компанію повідомляти про всі нещасні випадки, що сталися під час випробувань.

У червні минулого року компанія Google почала випробування прототипу самокерованої машини на вулицях міста Маунтін-В'ю, Каліфорнія. Машина розрахована на повністю самостійне управління, тому в ній не передбачено наявність керма і педалей.