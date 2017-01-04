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У Японії створили черевики для віртуальної реальності

4 січня в 17:20

Черевики імітують відчуття від ходьби по різних поверхнях або удару ногою.

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Черевики являють собою підошву з кількома ременями для кріплення стопи
Японська компанія Cerevo представила черевики для віртуальної реальності Taclim, які можуть імітувати відчуття від руху по різних поверхнях або удару ногою. Разом з тим, на даному етапі доступний тільки прототип пристрою, тому воно може передавати тільки деякі тактильні відчуття.

Черевики являють собою товсту підошву з кількома ременями для кріплення стопи. В підошву вбудовані три модуля імітації тактильних відчуттів.

У Cerevo розраховують почати продажі нових черевиків Taclim восени поточного року. Як очікується, вартість однієї пари складе від тисячі до півтори тисячі доларів. Прототип пристрою поки сумісний тільки з Google VR, але розробники стверджують, що адаптують його і для інших систем — Oculus Rift, Steam VR або PlayStation VR.

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Раніше повідомлялося про те, що у Японії створили пристрій, що імітує дотик предметів у віртуальній реальності. Пристрій представляє собою браслет, який кріпиться на передпліччя. Він може зчитувати як окремі жести, так і викликати рухи користувача, стимулюючи активність м'язів.

За матеріалами: N+1
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Теги пристрій Японія прототип
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