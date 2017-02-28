У Великій Британії знайдені кельтські прикраси віком 2,5 тисячі років

Шукачі скарбів виявили три намиста і один браслет.

У Британії виявлено стародавні кельтські прикраси strana.ru

Двоє британських шукачів скарбів виявили на полі в графстві Стаффордшир золоті кельтські прикраси, вік яких оцінюється приблизно в 2,5 тисячі років, повідомляє телеканал ITV.

Два друга, Марк Хемблтон і Джо Каніано, виявили три намиста і один браслет, складені разом і закопані там, де на даних момент розташовуються сільськогосподарські землі.

За словами куратора британських і європейських колекцій залізної доби в Британському музеї Джулії Ферлі, знахідка має міжнародне значення. "Прикраси датуються приблизно 400-250 роками до нашої ери і, можливо, є найбільш ранніми золотими виробами часів залізної доби, виявленим в Британії", — сказала вона.

Прикраси могли носити багаті жінки або люди з Європи, які вступили в шлюб з кимось із місцевих жителів.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.