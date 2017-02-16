У США знайшли статтю Черчілля про можливість існування інопланетян

Британський політик напередодні Другої світової війни передбачав подорожі людей на Місяць, Марс і Венеру.

Черчіль дещо знав про інопланетян

У США знайдено неопубліковане есе прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля, в якому він висловлював припущення про існування життя за межами Землі і подорожі людей на Місяць, а також Марс і Венеру.

Есе "Ми одні у Всесвіті?" знайдено в запасниках Національного музею Вінстона Черчілля в США. Нещодавно призначений директор музею Тімоті Райлі передав копію замітки ізраїльському астрофізику Маріо Лівіо, який описав її в статті, що вийшла в останньому номері журналу Nature, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

Черчілль написав перший варіант есе про можливості позаземного життя в 1939 році, напередодні Другої світової війни, однак описує цілком сучасне визначення зони можливого зародження життя на планетах, де підтримується оптимальний температурний режим. Есе політик також доповнив після війни.

"Одного разу, навіть не дуже віддалений час, можна буде подорожувати не тільки до Місяця, але і до Венери з Марсом", - зауважує він.

Саме Венеру Вінстона Черчілля називає одним з місць у Сонячній системі, де можливе життя - якраз з цією тезою не погодилися б сучасні астрономи, які вважають більш перспективними супутники Юпітера і Сатурна з твердою поверхнею. Але ці знання були отримані вченими вже після смерті Черчілля.

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