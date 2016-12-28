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У США представили проект жартівливого безпілотного автомобіля для Санта-Клауса

28 грудня в 14:15

Безпілотний автомобіль оснащений полозами і гусеничним приводом.

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Санті запропонували пересісти в безпілотний автомобіль
Американська компанія White64 розробила жартівливий варіант нового транспортного засобу для Санта-Клауса – безпілотний автомобіль на полозах. Як повідомляється на сайті компанії, автомобіль абсолютно комфортний для Санти.

Автомобіль оснащений "чарівним двигуном", який працює без викидів і є екологічно чистим, а потужність машини складає 600 тисяч оленячих сил. На одній заправці палива новий транспортний засіб Санти може двічі облетіти навколо світу. Салон автомобіля виконаний з оленячого хутра. Крім того, машина обладнана доступом до Wi-Fi для того, щоб Санта в режимі реального часу міг отримувати інформацію про хороші і погані вчинки дітей.

У багажник автомобіля можуть поміститися всі подарунки, а сама машина приземляється настільки безшумно, що не зможе розбудити дитину.

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Раніше фізик Кеті Шин з Экстерского університету за допомогою спеціальної теорії відносності пояснила здатність Санта-Клауса доставляти мільйони подарунків за одну ніч і те, чому дітям ніколи не вдається побачити і почути його.

За матеріалами: DT.UA
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Теги авто машина транспорт
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