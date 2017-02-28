У США анонсували перший туристичний політ навколо Місяця



Підготовка перших двох туристів почнеться в цьому році, а сам політ відбудеться в 2018 році.

Перших туристів на Місяць відправлять в наступному році space.com

Американська компанія SpaceX має намір організувати перший туристичний політ навколо Місяця вже в 2018 році.

"Ми раді повідомити, що двоє приватних громадян провели переговори зі SpaceX по подорожі навколо Місяця в кінці наступного року. Вони вже внесли значний депозит, щоб здійснити політ до Місяця", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Посадка на поверхню Місяця в рамках польоту не передбачена. Сам політ буде здійснений на кораблі Dragon 2 (Crew Dragon) з допомогою важкої ракети-носія Falcon Heavy.

Рані SpaceX повідомила про намір відправити космічний корабель Dragon на планету Марс в 2018 році, проте пізніше відклала запланований політ на "червону планету" на 2020 рік.