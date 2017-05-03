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У Швейцарії створили найшвидшу камеру в світі

3 травня в 18:42

Камера може візуалізувати рух світлового променя.

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Камера знімає зі швидкістю п'ять трильйонів кадрів на секунду
Вчені з Лундського університету створили найшвидшу камеру в світі, яка знімає зі швидкістю п'ять трильйонів кадрів на секунду. На нову камеру можна відобразити подію, яка відбувається за 0,2 трильйонну частку секунди.

Технологія роботи пристрою відрізняється від звичайних камер: кадр містить чотири зображення, послідовно знятих за допомогою лазера. Кожний спалах містить унікальний код, за яким комбінації зображень декодують і поділяють за допомогою ключа шифрування.

Вчені планують використовувати технологію для досліджень хімічних реакцій згоряння палива на молекулярному рівні.

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Раніше вчені з Брістольського університету розробили систему, яка дозволяє чіпати голограми голими руками.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги камера вчені зображення
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