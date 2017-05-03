У Швейцарії створили найшвидшу камеру в світі

Камера може візуалізувати рух світлового променя.
Технологія роботи пристрою відрізняється від звичайних камер: кадр містить чотири зображення, послідовно знятих за допомогою лазера. Кожний спалах містить унікальний код, за яким комбінації зображень декодують і поділяють за допомогою ключа шифрування.
Вчені планують використовувати технологію для досліджень хімічних реакцій згоряння палива на молекулярному рівні.
Раніше вчені з Брістольського університету розробили систему, яка дозволяє чіпати голограми голими руками.4pda.ru