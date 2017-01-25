У Парижі запустили безпілотні міні-автобуси

Такий транспорт може поширитися по всьому місту і його околицях.

На вулиці Парижа вийшли автобуси-безпілотники

Міська влада Парижа запустила два безпілотних міні-автобуса з електричними двигунами.

Даний проект вважається експериментальним, і в разі успіху міська влада готова і надалі розвивати такий транспорт.

Зараз автобуси ходять за коротким маршрутом між Ліонським вокзалом і вокзалом Аустерлітц в 13-му окрузі Парижа. Рухаються вони по виділеній лінії, на яку не заходить інший транспорт.

Автобус вміщає до 12 осіб, він оснащений лазерним далекоміром і численними камерами, встановленими по всьому периметру, щоб запобігти зіткнення з людьми і машинами.

У автобусів немає не тільки водія, але і вираженої передньої або задньої частини. Прибувши до місця призначення, він може, не розвертаючись, відразу рушити назад, як вагон фунікулера.

Заступник мера Парижа Жан-Луї Миссик заявив журналістам, що безпілотний транспорт незабаром зробить революцію в світі транспорту і повністю змінить життя людей у великих містах.

В перспективі міська влада сподівається замінити такими автобусами приміські поїзди, які з'єднують невеликі міста під Парижем з мегаполісом. Підсумки експерименту підведуть через три місяці.

В останні роки відразу кілька великих автовиробників займаються створенням машин, здатних їздити без допомоги водія. На вулицях деяких міст вже можна побачити автомобілі на автопілоті.

Наприклад, Ford проводить випробування безпілотних автомобілів у спеціально побудованому для цього місті.