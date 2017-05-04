У Норвегії виявлено зброю віком три тисячі років

Вчені знайшли 24 сокири, наконечники копій і ливарні форми.

Знахідка датується Бронзовою добою Phys.org

Норвезькі археологи виявили бронзові сокири і іншу зброю віком три тисячі років. Зброя була виявлена в 44 кілометрах від міста Тронхейм, повідомляє Phys.org.

Спочатку відкриття було зроблено археологами-аматорами за допомогою металошукачів. Вони виявили дев'ять сокир, наконечники списів, ливарні форми і фрагменти лура – старовинного музичного інструменту. Вчені з Норвезького університету природничих і технічних наук були сповіщені про знахідку, після чого почалися розкопки.

Загалом дослідникам вдалося виявити 30 артефактів, серед яких 24 сокири. На думку дослідників, вони датуються Бронзовою добою, тобто 1100 – 500 роком до нашої ери.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.