У німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з фейками

Ненадійні новини будуть позначені спеціальним знаком.
При цьому перевіркою новин буде займатися стороння організація. Ненадійні ж новини будуть позначатися за допомогою спеціального знака.
Новий механізм перевірки новин почне працювати в Німеччині найближчим часом, а незабаром подібні механізми будуть доступні і для інших користувачів Facebook.
У вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори, німецькі політики висловлюють побоювання, що перед голосуванням в соціальній мережі з'явиться велика кількість недостовірної інформації.
Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що проблема неправдивих повідомлень складна як в технічному, так і філософському плані. Разом з тим, соціальна мережа не хотіла б ставати "арбітром правди" і перешкоджати бажанням користувачів ділитися новинами.BBC Україна