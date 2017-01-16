У німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з фейками

Ненадійні новини будуть позначені спеціальним знаком.

Користувачі німецького сегмента Facebook зможуть повідомити про фейки Pixabay

В німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з неправдивими новинами. У компанії заявляють про те, що німецьким користувачам соціальної мережі буде легше повідомляти про те, що новини не відповідають дійсності, повідомляє ВВС.

При цьому перевіркою новин буде займатися стороння організація. Ненадійні ж новини будуть позначатися за допомогою спеціального знака.

Новий механізм перевірки новин почне працювати в Німеччині найближчим часом, а незабаром подібні механізми будуть доступні і для інших користувачів Facebook.

У вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори, німецькі політики висловлюють побоювання, що перед голосуванням в соціальній мережі з'явиться велика кількість недостовірної інформації.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що проблема неправдивих повідомлень складна як в технічному, так і філософському плані. Разом з тим, соціальна мережа не хотіла б ставати "арбітром правди" і перешкоджати бажанням користувачів ділитися новинами.