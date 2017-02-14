У Нідерландах відкрили передзамовлення на літаючі автомобілі

Літаючі машини надійдуть у продаж у 2018 році.

Пропелер і лопаті машини можна згорнути або розгорнути за бажанням pal-v.com

Компанія PAL-V відкрила передзамовлення на перший у світі літаючий автомобіль . Як повідомляється на сайті компанії , кожен бажаючий може вже зараз забронювати один з пристроїв, які представляють собою щось середнє між вертольотом і автомобілем.

Машина отримала назву Liberty. Вона виглядає як триколісний автомобіль, на даху якого встановлено пропелер, а на задній частині розташовуються лопаті. На землі Liberty веде себе як звичайний автомобіль, але може злетіти після розгортання лопат і пропелера. На те, щоб злетіти, машині необхідно не менше 180 метрів рівній поверхні.

Як відзначають розробники Liberty, використання подібного автомобіля дозволяє більш швидко дістатися в ту або іншу точку, уникаючи дорожніх пробок.

Перші літаючі машини надійдуть у продаж в 2018 році, а їхня вартість складе 600 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося про те, що Airbus планує провести випробування своєї безпілотної літаючої машини до кінця поточного року.