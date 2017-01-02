У ніч на 4 січня можна буде спостерігати пік метеоритного дощу Квадрантиди

Астрономи обіцяють сприятливі умови для спостереження за цим природним явищем.

У ніч на 4 січня можна побачити "метеоритний дощ"

У ніч з 3 на 4 грудня в небі можна буде– метеоритний дощ, повідомляє "РБК-Україна"

Над Землею з великою швидкістю пройде метеоритний потік Квадрантиди. Метеорний потік спостерігається щороку з 28 грудня по 7 січня. Яскраво виражений максимум припадає на 3 і 4 січня. У цей час у небі за годину можуть пролітати від 45 до 200 метеорів.

Як повідомляють астрономи, умови для спостереження за явищем будуть сприятливими.

Назву "Квадрантида" явище отримало за місцем перебування на небозводі - в сузір'ї Настінного Квадранта, яке не включили до сучасного списку Міжнародного астрономічного союзу.

Як повідомлялося раніше, увечері 6 грудня над південною частиною республіки Хакасія (Росія) пролетів метеорит. Він згорів у щільних шарах атмосфери. Користувачі соціальних мереж виклали відео падіння метеорита на своїх сторінках.

В середині лютого 2013 року жителі багатьох регіонів Уралу спостерігали болід — вогненну кулю з хвостом, чий політ завершився яскравим спалахом і вибухом. Маса космічного тіла до вибуху, за оцінками вчених, становила близько 10 тисяч тонн, розмір — близько 17 метрів. За результатами аналізу фрагментів було встановлено, що челябінський метеорит відноситься до класу звичайних хондритів.

На думку дослідників, вік метеорита приблизно дорівнює віку Сонячної системи.