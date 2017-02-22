У месенджері WhatsApp з'явився аналог "Історій" з Instagram

"Статус" користувачів буде автоматично видаляються через 24 години.

Користувачі WhatsApp можуть скористатися аналогом "Історій" r-e-e-d.com

У месенджері WhatsApp з'явилася нова функція "Статус", яка стала аналогом "Історій" у Snapchat, Instagram і "ВКонтакте".

Фотографії, відео або анімовані зображення будуть знаходитися поряд з ім'ям користувача і замінять шаблони "Готовий спілкуватися", "На зв'язку", "Зайнятий". Подібні статуси будуть автоматично видалені через 24 години після публікації. При цьому, статуси будуть кодуватися за допомогою end-to-end шифрування, як і у випадку із звичайними повідомленнями в месенджері.

У "Статусі" реалізовано безліч гнучких налаштувань, включаючи можливість вибору, кому показувати опубліковані матеріали, а хто залишиться в невіданні щодо занять користувача.

Щомісячна аудиторія WhatsApp становить 1,2 мільярда людей, а щодня користувачі пересилають один одному 60 мільярдів повідомлень, включаючи 3,3 мільярда фотографій, 760 мільйонів відео і 80 мільйонів GIF-анімацій.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International склала рейтинг месенджерів 11 компаній, грунтуючись на захищеності від несанкціонованого доступу до листування користувачів. Найбезпечнішими, на думку правозахисників, є Facebook Messenger і WhatsApp, які набрали по 73 бали. На другій сходинці розмістилися iMessage, FaceTime і Telegram, які набрали по 67 балів.