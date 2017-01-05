У мережі з'явився знімок Samsung Galaxy S8 без кнопки "Додому"

Смартфон буде оснащений дисплеєм з загнутими краями.

Galaxy S8 вийде без кнопки "Додому" 4pda.ru

У мережі з'явилися знімки пристрою, який, імовірно, є новим флагманським смартфоном компанії Samsung Galaxy S8. За даними деяких джерел, смартфон стане першим, в якому буде відсутня фізична кнопка "Додому".

Крім того, пристрій буде оснащений дисплеєм з загнутими краями, тому компанія відмовиться від приставки Edge в назві.

Показаний на фото звичайний Galaxy S8 або ж Galaxy S8 Plus - достовірно невідомо. Оскільки фізичної кнопки під екраном немає, то сканер відбитків пальців, як очікується, буде вбудований безпосередньо в дисплей. Також є ймовірність, що Galaxy S8 отримає сканер райдужної оболонки ока, як у Galaxy Note 7. Про технічні характеристики нового флагмана відомо лише те, що в ньому буде встановлений восьмиядерний процесор Snapdragon 835.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.