У мережі з'явилося відео минулого сонячного затемнення

Мешканці Південної півкулі могли спостерігати кільцеподібне затемнення.

Опубліковано відео сонячного затемнення NASA

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити кільцеподібне сонячне затемнення , яке відбулося 26 лютого. Спостерігати за явищем могли жителі Південної півкулі.

Подібні затемнення виникають тоді, коли Земля знаходиться на більшій віддалі від Місяця, ніж під час повного затемнення. При цьому конус тіні проходить над Землею, не зачіпаючи її.

Затемнення могли спостерігати жителі Чилі, Аргентини, південної частини Африки. Також затемнення було видно в акваторіях Тихого і Атлантичного океанів. В Аргентині, кращі місця для спостереження затемнення були розташовані в південній частині провінції Чубут, в містах Факундо і Сармьенто. У максимальну фазу затемнення увійшло о 17.00 за Києвом.

Наступне затемнення жителі зможуть спостерігати 21 серпня.

Раніше Обсерваторія сонячної динаміки представила фото подвійного сонячного затемнення, коли Сонце було закрито і Землею, і Місяцем.