У Києві представили зразки сучасних озброєнь

Виставка оборонних технологій та товарів подвійного призначення відбулася в НТУ "КПІ".

У Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" у середу, 1 березня, відбулася презентація українських оборонних технологій та товарів подвійного призначення, а також виставка сучасних озброєнь.

Представники приватних оборонних підприємств познайомили зі своїми розробками Київську асоціацію військових.

На виставці були представлені зразки бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, тренажерів та інші розробки.

НТУ "КПІ" продемонстрував розробки університету і власне інноваційне середовище Polyteco Science City.

Нагадаємо, у січні 2016 року держконцерн "Укроборонпром" передав Збройним силам України першу партію безпілотних літальних комплексів БпАК-МП-1.

Тоді ж секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що українські підприємства мають намір почати виробництво ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для Збройних сил України.