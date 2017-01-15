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У Китаї знайдено насіння пшениці віком майже три тисячі років

15 січня в 13:35

Більша частина знайденого насіння відноситься до династії Західна Чжоу.

аграрии
Знайдено насіння пшениці віком 2,8 тисячі років
Археологи виявили в китайській провінції Шеньсі обвуглене насіння пшениці, вік якого становить мінімум 2,8 тисячі років, повідомляє Міжнародне радіо Китаю.

Знахідка була зроблена недалеко від міста Сіань, де раніше розташовувалося місто Хаоцзин. Імовірно, більша частина знайденого насіння відноситься до часу династії Західна Чжоу, що існувала з 1046 року до нашої ери до 770 року до нашої ери.

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Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги насіння пшениця вчені археологія
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