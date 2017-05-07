У Китаї виявлена гробниця віком 1,5 тисячі років

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У гробниці були знайдені мідні та гончарні вироби.

Знайдена гробниця віком 1,5 тисячі років strana.ru

Будівельники виявили в Китаї гробницю віком понад 1,5 тисяч років, в якій були знайдені різні артефакти.

Гробниця була розташована на глибині сім метрів під землею. У ній були виявлені 23 різних артефакти, включаючи гончарні та мідні вироби. На думку дослідників, гробниця відноситься до часу періоду Вей і Цзінь (220-420 роки нашої ери).

Крім того, в провінції Хебей виявлена частина меморіальної арки династії Мін (1368-1644 роки).

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.