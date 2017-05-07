У Китаї виявлена гробниця віком 1,5 тисячі років

У гробниці були знайдені мідні та гончарні вироби.
Гробниця була розташована на глибині сім метрів під землею. У ній були виявлені 23 різних артефакти, включаючи гончарні та мідні вироби. На думку дослідників, гробниця відноситься до часу періоду Вей і Цзінь (220-420 роки нашої ери).
Крім того, в провінції Хебей виявлена частина меморіальної арки династії Мін (1368-1644 роки).
Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.РИА Новости