У Китаї випробували найбільший гідролітак

Літак довжиною 37 метрів може підняти в повітря 53,5 тонни.

У Китаї випробування гідролітака вважають вдалими Twitter/OedoSoldier

У Китаї протестували найбільшийкорпорації авіаційної промисловості країни AG600, повідомляє Sina.com.

Наземні випробування літака проходили в місті Чжухай провінції Гаундун. Під час тестування пілоти випробували маневрені функції літака та різноманітні системи керування. Внаслідок тестувань вони визнали, що AG600 "працює належним чином".

Перший літак серії AG600 було створено у 2016 році. Головний конструктор гідролітака Хуанг Лінгкай назвав його "кораблем, який здатен літати". А також повідомив про те, що у ньому використані сучасні технології.

За даними агентства "Сіньхуа", довжина літака становить 37 метрів, при цьому його максимальна злітна вага 53,5 тонни.

Нагадаємо, 14 квітня компанія Boeing заявила про перше успішне випробування нового літака 737 MAX 9.

Раніше повідомлялося, що найбільші світові виробники цивільних пасажирських і вантажних літаків компанії Boeing і Airbus прогнозують значний попит на літаки у найближчі 20 років.