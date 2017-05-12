У Нідерландах розробили асфальт, що самовідновлюється

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Асфальт здатний заряджати електрокари.

Вчені створили асфальт, що самовідновлюється

Вчені з Делфтського технологічного університету розробили проект асфальту, що самовідновлюєтьсяВ асфальт вбудовані волокна стали і в ньому присутні спеціальні бактерії, здатні відновлювати невеликі тріщини в покритті.

Ще однією особливістю даного покриття є здатність поповнювати заряд акумулятора електромобіля, який стоїть на світлофорі.

На даний момент проект не реалізовується через деяких невирішених проблем, зокрема, великої вартості такого покриття, яка перевищує вартість звичайного асфальту на 25%. При цьому, покриття буде служити два рази довше, ніж звичайне і суттєво скоротить витрати на технічне обслуговування доріг.

Після впровадження такого покриття творцям електрокарів доведеться перейти на новий тип зарядки, що також вимагає додаткових витрат.

Раніше повідомлялося про те, що хіміки з Мічиганського університету та науковці з NASA створили новий різновид матеріалів, які мають здатність до самовідновлення. Між двома шарами твердого полімеру розмістили рідкий прошарок зі смолою особливого складу на основі тіолів. Не маючи контакту з повітрям, ця смола у вигляді в'язкої рідини зберігається необмежено довгий час.