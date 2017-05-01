У Британії знайшли копито жеребця Наполеона

Після розгрому бонапартових військ кінь до 1831 року жив на англійській фермі.

Останки коня імператора демонструються в трьох музеях Британії

В одному з фермерських будинків англійського графства Сомерсет знайшли копито арабськогона прізвисько Маренго, який належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, повідомляє Times.

Жеребець брав участь у боях при Аустерліці (1805 рік), Йені (1806 рік) та Ваграмі (1809 рік).

Видання зазначає, що відсутню частину скакуна імператора знайшли через 202 роки з моменту його поразки в битві при Ватерлоо, в ящику шафи.

Раніше будинок належав заможній англійській родині, яка придбала жеребця після остаточного розгрому бонапартових військ при Ватерлоо в червні 1815 року. Після поразки Наполеон був відправлений на острів Святої Єлени в Атлантичному океані, а його кінь переправлений до Великої Британії через протоку Ла-Манш в якості військового трофею.

Її новим власником став британський офіцер Вільям Ангерстейн. Маренго жив на фермі до самої своєї смерті у 1831 році. На той момент коню було 38 років.

З копит Маренго Ангерстейн зробив дві коробочки для нюхального тютюну, які демонстрував гостям після званих вечерь. Будь-який гість міг взяти дрібку тютюну з інкрустованою сріблом незвичайної табакерки.

Пізніше одну з них, з пам'ятним гравіюванням, він презентував бригаді гвардійців Сент-Джеймського палацу в Лондоні. Друга табакерка залишилася в сім'ї Ангерстейнів. Довгий час вона вважалася загубленою.

Після того, як копито було виявлене, воно було передане новим власником в дар лондонському Музею палацової кавалерії. Скелет Маренго експонується в Музеї армії в лондонському районі Челсі. Таким чином кінь Наполеона став об'єктом одразу трьох британських виставок.

Видання пише, що справжність знайденого копита підтвердили за допомогою експертизи ДНК.

При цьому суперечки навколо скелету жеребця, названого на честь переможної для Наполеона битви при італійському Маренго (1800 рік), не припиняються. Одразу два міста Ірландії претендують на останки Маренго. Вони спираються на документи, згідно з якими саме місцеві стайні продали жеребця імператору, отже його скелет повинен зберігатися і виставлятися у них.

Даних про те, які перспективи справи і чи доведеться разом зі скелетом повертати копита жеребця, у видання немає.

Нагадаємо, в грудні минулого року у Великій Британії виявили півсотні скелетів перших ченців країни. Більшість останків належали дорослим чоловікам, двоє з них – підліткам. Крім того, були виявлені також жіночі скелети, які могли належати черницям, які гостювали у монастирі, або патронессам. Останки належать до V-VI століття нашої ери.