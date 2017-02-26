У Барселоні відбулася презентація оновленого Nokia 3310

Телефон отримав абсолютно новий дизайн.
Презентація нового Nokia 3310 відбулася в неділю, 26 лютого на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні, повідомляє Wired.
Телефон отримав повністю оновлений дизайн і розширений функціонал. Крім можливості здійснювати дзвінки, відправляти й отримувати повідомлення, а також грати у "Змійку", користувачі телефону можуть також знімати фото і відео на 2-мегапіксельну камеру і виходити в інтернет за допомогою браузера Opera.
Nokia 3310 оснащений кольоровим екраном з роздільною здатністю 320х240 пікселів і важить менше трьох унцій (85 грамів). Акумулятора вистачає на 31 день в режимі очікування і до 22 годин в режимі розмови. Вартість девайса складе 51 долар.
Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.DT.UA