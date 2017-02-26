У Барселоні відбулася презентація оновленого Nokia 3310

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Телефон отримав абсолютно новий дизайн.

Культовий телефон знову з'явився на ринку. Тепер у новому дизайні і з камерою http://www.wired.co.uk/

Фінська компанія HMD Global, що володіє правами на бренд Nokia, представила оновлену версію популярної моделі 3310, яку випускали у 2000-2005 роках.

Презентація нового Nokia 3310 відбулася в неділю, 26 лютого на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні, повідомляє Wired.

Телефон отримав повністю оновлений дизайн і розширений функціонал. Крім можливості здійснювати дзвінки, відправляти й отримувати повідомлення, а також грати у "Змійку", користувачі телефону можуть також знімати фото і відео на 2-мегапіксельну камеру і виходити в інтернет за допомогою браузера Opera.

Nokia 3310 оснащений кольоровим екраном з роздільною здатністю 320х240 пікселів і важить менше трьох унцій (85 грамів). Акумулятора вистачає на 31 день в режимі очікування і до 22 годин в режимі розмови. Вартість девайса складе 51 долар.

Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.