Туреччина розпочала роботу по створенню власної наукової станції в Антарктиді

Група турецьких вчених вже вирушила на найпівденіший континент Землі.
"Аналіз доцільності створення наукової станції вже завершено, і сьогодні (у п'ятницю, 24 лютого – ред) в Антарктиду відправляється група з дев'яти осіб", - повідомила журналістам голова ITÜ PolRec Бурджу Озсой, пише агентство "Анадолу".
Раніше турецькі вчені брали участь у дослідженнях в Антарктиді, які проводилися на наукових станціях Болгарії, Чилі та Чехії.
Експедиція триватиме 30 днів, і роботи будуть вестися в материковій частини Антарктиди, в тому числі з визначення місця розташування майбутньої станції.
Нагадаємо, що українські полярники в Антарктиді проводять дослідження на належній нашій країні станції Вернадського.Агентство Анадолу