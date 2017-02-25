Туреччина розпочала роботу по створенню власної наукової станції в Антарктиді

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Група турецьких вчених вже вирушила на найпівденіший континент Землі.

В Антарктиді турецька наукова станція

Група співробітників Центру полярних досліджень при Стамбульському технічному університеті (ITÜ PolReC) відправилася в експедицію в Антарктиду, щоб заснувати там турецьку науково-дослідну станцію.

"Аналіз доцільності створення наукової станції вже завершено, і сьогодні (у п'ятницю, 24 лютого – ред) в Антарктиду відправляється група з дев'яти осіб", - повідомила журналістам голова ITÜ PolRec Бурджу Озсой, пише агентство "Анадолу".

Раніше турецькі вчені брали участь у дослідженнях в Антарктиді, які проводилися на наукових станціях Болгарії, Чилі та Чехії.

Експедиція триватиме 30 днів, і роботи будуть вестися в материковій частини Антарктиди, в тому числі з визначення місця розташування майбутньої станції.

Нагадаємо, що українські полярники в Антарктиді проводять дослідження на належній нашій країні станції Вернадського.