Топ-10 найбільш незвичайних пристроїв з виставки CES-2017

Розробники представили глядачам "розумну" парасольку і фітнес-трекер для очей.

На CES-2017 був представлений ноутбук з трьома екранами

З 5 по 8 січня в Лас-Вегасі проходила виставка CES-2017, на якій провідні компанії світу і перспективні стартапи представляли свої новітні розробки. Як повідомляє "Медуза", компанії представили глядачам "розумну" парасольку, навушники з штучним інтелектом, ноутбук з трьома екранами та інші цікаві новинки.

"Розумний гребінець"

Гребінець Hair Coach від Withings оснащений вбудованим мікрофоном, який під час розчісування визначає тип волосся користувача. Крім того, гребінець оснащений акселерометром, гіроскопом і іншими сенсорами, які вивчають, як саме користувач зачісується (наприклад, яку силу він прикладає в процесі).

Ці дані передаються на спеціальний додаток, який дає користувачеві поради про те, як правильно розчісувати волосся без шкоди для нього. У продаж пристрій надійде восени.

"Фітнес-трекер" очей

Personal Vision Tracker від EyeQue нагадує окуляр мікроскопа, який під'єднаний до смартфону. З його допомогою можна вилікувати різні захворювання очей. Для цього достатньо дивитися крізь пристрій на екран смартфона з запущеним на ньому додатком. Дані, отримані під час "сеансу", можна використовувати для покупки окулярів і відстеження ситуації з часом.

Ноутбук з трьома екранами

Виробник техніки для геймерів Razer представив ноутбук, який отримав назву Project Valerie. Родзинка ноутбука полягає в тому, що він оснащений трьома екранами діагоналлю 17 дюймів з роздільною здатністю 4К. При цьому, два екрани складаються.

Варто відзначити, що Project Valerie – поки тільки концепт, а не готовий продукт.

Навушники з штучним інтелектом

Vinci — бездротові навушники з вбудованим плеєром, сенсорним екраном і навіть пульсометром. У них також вбудована розумна система рекомендацій, яка пропонує відповідну музику і навчається з часом вгадувати, в яких ситуаціях які пісні більше підходять користувачеві.

"Розумна" парасолька

Компанія Wezzoo представила парасольку Oombrella з вбудованим датчиком, який аналізує температуру і вологість на вулиці. Отримані дані допоможуть іншим користувачам "розумних" парасольок – на їхні смартфони прийде повідомлення з нагадуванням про необхідність захопити з собою аксесуар.

Smart umbrella gives weather alerts and helps you find it if you lose it @the_oombrella #CES2017 pic.twitter.com/OZsmkOy7M1 — Tom Emrich (@tomemrich) 7 січня 2017 р.

Планшет діагоналлю 27 дюймів

Компанія Dell представила графічний планшет, діагональ дисплея якого становить 27 дюймів. Роздільна здатність екрану склала 2560 на 1440 пікселів.

Браслет-сабвуфер

Німецький стартап Lofelt представив браслет-сабвуфер Basslet. Пристрій дозволяє буквально відчути шкірою баси від музики, що грає на телефоні — наче в нічному клубі.



Basslet навіть не вимагає підключення до телефону по Bluetooth. Замість цього в порт для навушників потрібно вставляти спеціальний адаптер, який і синхронізує звук в підключених до нього навушниках і баси в браслеті.

Ноутбук з гігантським вигнутим екраном

Acer представила ноутбук з вигнутим екраном діагоналлю 21 дюйм, двома відеокартами GeForce GTX 1080, 64 гігабайтами оперативної пам'яті і двома адаптерами живлення. При цьому вага ноутбука складає 8,8 кілограм.

"Розумний" тостер

Розробка дозволяє вибрати ступінь піджарки хліба завдяки спеціальному додатку. Крім того, в тостері можна вибрати тип хліба, виставити таймер і отримати повідомлення, коли тост готовий.

Захищена нижня білизна

Творці трусів Spartan стверджують, що створена ними нижня білизна дозволяє захистити статеві органи від Wi-Fi і випромінювання від телефону.