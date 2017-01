Топ-10 найбільш незвичайних пристроїв з виставки CES-2017

З 5 по 8 січня в Лас-Вегасі проходила виставка CES-2017, на якій провідні компанії світу і перспективні стартапи представляли свої новітні розробки. Як повідомляє "Медуза", компанії представили глядачам "розумну" парасольку, навушники з штучним інтелектом, ноутбук з трьома екранами та інші цікаві новинки.

"Розумний гребінець"

Гребінець Hair Coach від Withings оснащений вбудованим мікрофоном, який під час розчісування визначає тип волосся користувача. Крім того, гребінець оснащений акселерометром, гіроскопом і іншими сенсорами, які вивчають, як саме користувач зачісується (наприклад, яку силу він прикладає в процесі).

Ці дані передаються на спеціальний додаток, який дає користувачеві поради про те, як правильно розчісувати волосся без шкоди для нього. У продаж пристрій надійде восени.

"Фітнес-трекер" очей

Personal Vision Tracker від EyeQue нагадує окуляр мікроскопа, який під'єднаний до смартфону. З його допомогою можна вилікувати різні захворювання очей. Для цього достатньо дивитися крізь пристрій на екран смартфона з запущеним на ньому додатком. Дані, отримані під час "сеансу", можна використовувати для покупки окулярів і відстеження ситуації з часом.

Ноутбук з трьома екранами

Виробник техніки для геймерів Razer представив ноутбук, який отримав назву Project Valerie. Родзинка ноутбука полягає в тому, що він оснащений трьома екранами діагоналлю 17 дюймів з роздільною здатністю 4К. При цьому, два екрани складаються.

Варто відзначити, що Project Valerie – поки тільки концепт, а не готовий продукт.

Навушники з штучним інтелектом

Vinci — бездротові навушники з вбудованим плеєром, сенсорним екраном і навіть пульсометром. У них також вбудована розумна система рекомендацій, яка пропонує відповідну музику і навчається з часом вгадувати, в яких ситуаціях які пісні більше підходять користувачеві.

Vinci headphones have every feature under the sun, including a touchscreen https://t.co/aIpnfJaTwu #MashCES pic.twitter.com/Ky4m8ZBL9v

"Розумна" парасолька

Компанія Wezzoo представила парасольку Oombrella з вбудованим датчиком, який аналізує температуру і вологість на вулиці. Отримані дані допоможуть іншим користувачам "розумних" парасольок – на їхні смартфони прийде повідомлення з нагадуванням про необхідність захопити з собою аксесуар.

Smart umbrella gives weather alerts and helps you find it if you lose it @the_oombrella #CES2017 pic.twitter.com/OZsmkOy7M1