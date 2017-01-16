Струс мозку підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера – вчені

До розвитку хвороби можуть призвести легкі черепно-мозкові травми.

Легкі черепно-мозкові травми можуть призвести до розвитку хвороби Альцгеймера

Вчені заявили про те, що легкі черепно-мозкові травми можуть стати причиною розвитку хвороби Альцгеймера . Висновки вчених були опубліковані в журналі Brain.

У ході дослідження вчені обстежили ветеранів бойових дій в Іраку і Афганістані. Участь у дослідженні взяли 160 людей у віці від 19 до 58 років, які перенесли легкі черепно-мозкові травми і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) автори вивчили сім ділянок їхнього мозку на предмет критеріїв ранньої хвороби Альцгеймера (скронева частка, тім'яна частка та інші) і сім контрольних ділянок.

Також вчені провели генетичний аналіз для виявлення у випробовуваних мутацій, пов'язаних з ризиком розвитку хвороби, і тест на епізодичну пам'ять. Результати показали, що струс мозку корелює зі стоншенням кори в областях, дегенерація яких характерна для захворювання. Іншими факторами ризику стали погіршення епізодичної пам'яті і відповідні мутації.

На думку вчених, їхні висновки можуть бути використані для діагностики захворювання на ранніх стадіях розвитку, а також розробки нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили випадки зараження хворобою Альгеймера. Хвороба була занесена в організм разом з гормонами росту людини. Таким чином розслідування встановило, що медичні процедури можуть бути джерелом зараження смертельною хворобою, яка до цього вважалася незаразною.