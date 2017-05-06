Стратосферний сонячний літак здійснив свій перший політ

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Під час першого польоту літак піднявся на висоту 300 метрів.

Літак може досягати висоти 25 тисяч метрів

SolarStratos, сонячний літак , призначений для досягнення стратосфери, здійснив свій перший тестовий політ. Пілот Даміан Хиршер перебував у повітрі сім хвилин, піднявшись на 300 метрів. Політ пройшов без ускладнень.

Передбачається, що SolarStratos зможе досягати висоти 25 тисяч метрів, неможливої для апаратів з традиційними силовими установками. Літак повинен досягти стратосфери вже в наступному році. Через те, що побудувати герметичну кабіну для літака неможливо, пілоту потрібно буде одягати скафандр.

Літак SolarStratos має довжину 8,5 м, при масі 450 кг. На крилах змонтовані 22 квадратних метри сонячних батарей, енергії яких, за задумом авторів проекту, вистачить для цілодобового електропостачання машини.

Раніше літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 здійснив навколосвітню подорож.

Літальний апарат має розмах крил 72 метри і важить близько 2,3 тонн. Розміри літака порівнянні з найбільшим пасажирським перевізником AirbusА380. Порівняно невелика вага апарату забезпечує конструкція з вуглецевого волокна. Значну частину літака покривають близько 17 тисяч фотоелементів, які в зв'язці з літій-іонними батареями забезпечують роботу двигунів апарату. Швидкість, яку може розвивати літак, дорівнює 140 кілометрів на годину, апарат здатний досягати висоти 12 тисяч метрів.